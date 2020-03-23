Белорусские предприятия могут дождаться налоговых каникул

Министерство по налогам и сборам Беларуси рассматривает возможность предоставления налоговых каникул предприятиям.

"Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение", - сообщил сегодня министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

"Пока детализации нет. Все эти вопросы находятся в проработке. Думаю, до конца месяца решение должно быть принято", - сказал министр (цитата БелТА).