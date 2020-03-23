Южнокорейские компании приостанавливают работу заводов в Индии из-за коронавируса

Крупные корпорации Республики Корея, включая Samsung Electronics, LG Electronics, Hyundai Motor и Kia Motors, временно прекращают работу своих заводов в Индии из-за распространения коронавируса.

Об этом в понедельник сообщает агентство Ренхап со ссылкой на компании, передает ТАСС.

В частности, завод по производству смартфонов Samsung в городе Ноида (вблизи Нью-Дели) не будет работать до 25 марта. Предприятие LG по сборке бытовой техники в Ноиде, а также завод по производству мобильных телефонов в Пуне (150 км от Мумбаи) закрываются до конца марта.

Крупнейший в Южной Корее по объему продаж автопроизводитель Hyundai Motor в свою очередь прекратит работу завода в городе Ченнаи как минимум до конца этого месяца. Как отмечает Ренхап, данное предприятие способно выпускать до 650 тыс. автомобилей в год. Ожидается, что Kia Motors также в скором времени приостановит производственные линии завода в Анантапуре, который ежегодно может выпускать до 300 тыс. автомобилей.

Как заявили в компаниях, такое решение было принято в связи с озвученными индийскими властями требованиями к приостановке производства на предприятиях, расположенных в регионах, затронутых коронавирусом, в рамках борьбы с распространением инфекции.

По данным индийского министерства здравоохранения и благополучия семьи, в стране зарегистрированы 389 случаев заболевания, в настоящее время проходят лечение 359 пациентов, 23 выздоровели, семь индийских граждан умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. летальных исходов.