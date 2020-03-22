Последнее обновление: 22.03.2020 19:20

Узбекистан с 23 марта закрывает границу

Узбекистан с 23 марта закрывает все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе по причине распространения нового коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб при правительстве республики.

"С 00.01 23 марта для всех лиц (кроме граждан других стран, выезжающих из Узбекистана) закрываются имеющиеся пункты пропуска границы", - говорится в сообщении оперативного штаба.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Узбекистане 15 марта. С этого дня власти объявили карантин в детских садах и учреждениях образования, отменили празднование Навруза, было приостановлено транспортное сообщение со всеми странами. На сегодняшний день общее число зараженных вирусом в стране составляет 42 человека.

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