В Ираке продлили комендантский час до 28 марта

Власти Ирака в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса продлили до конца следующей недели действие комендантского часа по всей стране и запрет на полеты.

Такое решение, как передает телеканал Al Sumaria, было принято на состоявшемся в воскресенье заседании кризисного штаба по борьбе с заболеванием, передаетТАСС.

По информации телестанции, ограничения на передвижение людей и транспорта будут действовать до 23:00 по местному времени (совпадает с московским) следующей субботы, 28 марта. На этот же срок прекращается работа министерств и госучреждений. Эти меры, как уточнили в штабе, не распространяются на сотрудников силовых структур, СМИ, Минфина и правительственных банков, врачей, коммунальные службы, дипломатов и доставку товаров первой необходимости и продовольствия.

Решение о приостановке авиасообщения как с остальным миром, так и внутри Ирака также будет действовать до вечера 28 марта. Кроме того, в связи с введением Минздравом "эпидемиологической ситуации" по всей стране в отношении всех осуществляемых проектов и контрактов с 20 февраля устанавливается "период форс-мажора" до момента завершения пандемии.

На данный момент в Ираке подтверждено 233 случая заражения коронавирусом, который пришел из соседнего Ирана. 20 заразившихся умерли, 57 человек выздоровели.