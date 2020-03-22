Последнее обновление: 22.03.2020 08:52

Грузия и Киргизия ввели режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала указ о введении чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса.

Режим ЧС предусматривает ограничения на воздушные и сухопутные перевозки, привлечение к ответственности всех нарушивших правил карантина, а также запрет на мероприятия с участием более 10 человек. Кроме того, в условиях чрезвычайной ситуации правительство Грузии сможет при необходимости «ограничить право на собственность в целях карантина или изоляции», а также «обязать осуществлять конкретную деятельность частные организации и бизнес структуры».

Режим чрезвычайной ситуации также введен в Киргизии. По словам представителя кабмина премьер-министра страны Мухаммедкалая Абылгазиева, после введения ЧС правительство приступит к реализации плана, который содержит порядок действий всех задействованных государственных органов. В частности, будут определены маршруты доставки товаров первой необходимости и медикаментов, порядок выполнения внутренних авиарейсов внутри страны и часы работы общественного транспорта, продуктовых магазинов и аптек.

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