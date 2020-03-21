Минэкономики Бразилии обнулило прогноз по росту ВВП страны из-за коронавируса

Министерство экономики Бразилии в пятницу скорректировало свой прогноз по росту ВВП в этом году, понизив его с 2,1% до 0,0% на фоне распространения коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте ведомства, передает ТАСС.

«Во втором квартале негативные последствий для роста [экономики] приобретут более глубокие черты, восстановление, как ожидается, начнется во втором полугодии, однако прогноз роста по итогам года был пересмотрен с 2,1% до 0,0%», - говорится в документе.

Среди обстоятельств, побудивших министерство пересмотреть прогноз, называются объявление Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса, значительный рост случаев заражения в стране, перспектива частичной парализации экономики, а также обвал мировых бирж, в том числе крупнейшей в регионе торговой площадки Сан-Паулу.

Предыдущий прогноз министерства по ВВП был обнародован 11 марта. Тогда сообщалось о понижении ожиданий относительно роста этого показателя на 0,3 п. п. из-за коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден в Сан-Паулу 26 февраля - на следующий день после окончания карнавальных праздников, сопровождающихся массовыми гуляньями. К настоящему моменту вирус обнаружен у 904 человек почти во всех субъектах республики, подтверждено 11 летальных исходов. На фоне распространения инфекции парламент Бразилии в пятницу разрешил правительству объявить в стране режим чрезвычайной ситуации, что позволит исполнительной власти избежать необходимости прибегать к бюджетному маневру для выделения дополнительных ресурсов на борьбу с пандемией. В пятницу вечером в прессу просочилась информация о том, что власти не исключают возможности введения военного положения, однако президент страны Жаир Болсонару в ходе пресс-конференции заявил, что речи об этом не идет.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов.