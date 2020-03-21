Последнее обновление: 21.03.2020 09:51

Торги в США закрылись снижением ключевых индексов на 3-4%

Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в пятницу снижением основных индексов на 3-4% на фоне опасений, вызванных распространением нового коронавируса.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 913,21 пункта (4,55%) и установился на отметке 19173,98 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 104,47 пункта (4,34%), до уровня 2304,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 271,06 пункта (3,79%), до 6879,52 пункта, передает ТАСС.

Нефть марки WTI в пятницу подешевела на 5,24 доллара (20,89%) и торгуется на уровне 19,84 доллара за баррель.

В четверг ключевые индексы на бирже Нью-Йорка снижались в начале торговой сессии, а к ее завершению незначительно поднялись. Газета «Уолл-стрит джорнэл» при этом отмечает, что повышение котировок не стоит воспринимать как признак резкого улучшения ситуации на рынках. «Любое небольшое оживление на бирже будет длиться максимум день, потому что основополагающая причина кризиса - вирус - пока никуда не делась», - приводит издание слова специалиста нидерландской финансовой компании ING Group.

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