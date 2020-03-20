Лукашенко и всунутые в экономический кризис ноги

Лукашенко не исключает, что экономические последствия пандемии коронавируса нового типа могут в полной степени зацепить и Беларусь, но надеется неким чудесным образом этого избежать.

Он признал, что Беларусь уже одной вступила в этот кризис и сейчас пытается ее выдернуть из этой кучи.

"Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место. В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?", сказал сегодня Лукашенко, посещая частное по производству (?) томографов.