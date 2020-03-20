Вывоз важных медикаментов из ЕАЭС может быть запрещен с 15 апреля

Вывоз критически важных медикаментов и оборудования из ЕАЭС может быть запрещен Евразийской экономической комиссией с 15 апреля, следует из плана правительства РФ по обеспечению первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Введение единых в рамках ЕАЭС мер нетарифного регулирования в форме запрета на вывоз критически важных медикаментов, медицинского оборудования и материалов, защитных и гигиенических средств», - говорится в документе.

Срок решения правительства РФ, согласно документу - 25 марта, решения совета ЕЭК - 15 апреля. Ответственные за поручение - Минэкономразвития, Минпромторг, ФТС, передает ТАСС.

Ранее совет ЕЭК решил обнулить или снизить пошлины на некоторые медицинские товары, которые используются для профилактики и борьбы с распространением коронавируса. В ближайшее время эксперты сторон согласуют конкретный перечень товаров, необходимых для предупреждения и предотвращения распространения вирусной инфекции.