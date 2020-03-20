Swedbank оштрафован на 360 млн евро за отмывание денег

Финансовая инспекция Швеции в четверг, 19 марта, оштрафовала шведский банк Swedbank на 4 миллиарда крон (360 млн евро) за недочеты в борьбе с отмыванием денег.

Банк обвинен в том, что он провел сомнительные транзакции через Эстонию на сумму до 20 млрд евро в 2010-2016 годах.

В Эстонии и США расследование в отношении банка еще не закончено. Так, проверяются транзакции Swedbank на сумму в 4,8 млн долларов, которые, предположительно, проводились в нарушение санкционного режима США.

Ранее стало известно, что услугами банка пользовался бывший министр РФ по делам открытого правительства Михаил Абызов. На счета офшоров Абызова в Swedbank поступили 860 млн долларов, передает DW.

Swedbank позиционирует себя как один из ведущих банков в Швеции и во всем балтийском регионе. Из-за обвинений в адрес банка свои должности покинули гендиректор Биргитте Боннесен и глава административного совета Swedbank Ларс Идермарк.