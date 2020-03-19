Нацбанк Беларуси: Ограничений на покупку валюты нет, есть дефицит кэша

В Беларуси не вводились какие-либо ограничения по покупке/продаже долларов США, но в силу объективных причин есть дефицит наличной валюты из-за осложнения ситуации в перемещении грузов между странами.

«В связи с распространением эпидемии коронавируса и принимаемыми мерами по ограничению въезда иностранных граждан международные авиакомпании значительно сократили количество полетов, что существенно осложнило перемещение грузов между странами», - проинформировал сегодня Нацбанк Беларуси.

По данным регулятора, сегодня европейские банки и финансовые организации, предоставляющие услуги по продаже наличных долларов США на европейском рынке, испытывают трудности с доставкой валюты из Соединенных Штатов Америки. Это привело к дефициту наличных долларов США в странах региона на фоне увеличения спроса на них.

«В связи с этим в обменных пунктах и кассах банков может наблюдаться временная нехватка наличных долларов США. При этом отсутствуют ограничения по покупке/продаже долларов США в безналичной форме», - говорится в комментарии Нацбанка РБ.

Регулятор пообещал приложить усилия для «обеспечения своевременного и качественного предоставления гражданам и субъектам хозяйствования всего комплекса банковских услуг».