В Беларуси утверждены льготы на импорт грузовиков Евро 6 и самолетов

Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утилизационного сбора и налога на добавленную стоимость, следует из указа №102 от 19 марта 2020 года.

«Документ принят в целях создания условий для качественного обновления парка подвижного состава белорусских международных перевозчиков за счет приобретения современных транспортных средств высокого экологического класса. Таким образом продлевается положительное действие норм, закрепленных указами №67 от 15 февраля 2018 года и №141 от 10 апреля 2019 года», - говорится в комментарии к документу.

Кроме того, воздушные суда, ввозимые на территорию Беларуси авиационными организациями, освобождаются от налога на добавленную стоимость, следует из указа №103 от 19 марта 2020 года.

От налога на добавленную стоимость освобождаются также ввозимые (ввезенные) авиационными организациями на территорию Беларуси комплектующие изделия для воздушных судов и запасные части, наземное оборудование и иные товары, необходимые для использования при эксплуатации воздушных судов, в том числе ввозимые (ввезенные) после их ремонта либо технического обслуживания за пределами страны.

«Эти нормы приняты в целях обновления парка воздушных судов и будут действовать по 31 декабря 2030 года», - отмечается в комментарии к документу.