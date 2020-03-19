Последнее обновление: 19.03.2020 14:46

Турфирмы Беларуси могут получить налоговые и арендные каникулы

Министерство спорта и туризма Беларуси отправило в Минэкономики предложения по поддержке туристической отрасли страны из-за ситуации с коронавирусом.

Как сообщил замдиректора департамента по туризму Минспорта РБ Виталий Грицевич, Речь идет о возможности предоставления туристическим компаниям налоговых и арендных каникул, а также выделения льготных кредитов.

Кроме того, ведомство предлагает увеличить срок возврата денег за туры. В настоящее время, турфирма обязана вернуть деньги в течение 7 дней. Как пояснил Грицевич, увеличение срока позволит турфирме в итоге вернуть деньги в полном объеме, а не обанкротиться после 1-2 выплат.

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