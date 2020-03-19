Нацбанк Киргизии рекомендовал банкам ввести отсрочку по кредитным выплатам

Национальный банк Киргизии рекомендовал коммерческим банкам страны в связи с ситуацией вокруг коронавирусной инфекции ввести ряд льгот для клиентов, в том числе рассмотреть возможность введения отсрочки выплат по кредитам.

«Правлением Нацбанка принято постановление «О временных правилах регулирования деятельности финансово-кредитных организаций в связи с пандемией COVID-19», на основании которого временно запрещено начислять и взимать комиссионные и иные платежи, связанные с пересмотром условий кредитных договоров. Нельзя налагать и взимать штрафные санкции, в том числе неустойку на заемщиков за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных кредитными договорами», - говорится в сообщении Нацбанка, передает ТАСС.

Кроме того, рекомендовано предоставить «отсрочку по платежам выданных кредитов как минимум на три месяца».

«Разрешается не ухудшать категорию классификации кредитов при изменении условий кредитных договоров, в том числе реструктуризации и проведении мониторинга для заемщиков, на предпринимательскую деятельность которых оказали влияние ограничения, введенные в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Эти меры будут действовать до принятия соответствующего решения Национального банка в зависимости от экономической и социальной ситуации в республике», - отмечается в сообщении.

В среду министр здравоохранения республики Космосбек Чолпонбаев официально объявил о наличии троих заразившихся коронавирусом жителях республики. Уже установлено, что все они 12 марта прибыли авиарейсом в Бишкек из Саудовской Аравии и являются жителями Сузаского района Джалал-Абадской области, где введен режим чрезвычайной ситуации.

На случай обострения ситуации с коронавирусом в двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы для больных. Власти страны в профилактических целях приостановили импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, запретили проведение культурно-массовых мероприятий, закрыли театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, ночные клубы, детские площадки в торгово-развлекательных центрах, а также точки общепита, в которых насчитывается более 50 посадочных мест.

Кроме того, запрещен въезд граждан иностранных государств, отменено авиационное и железнодорожное сообщение почти по всем международным направлениям.

До 8 апреля на карантин закрыты школы, вузы и детские сады. На пограничных пунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. Под наблюдением сейчас находятся около тысячи человек, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой или контактировавших с заболевшими.