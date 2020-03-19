Власти Беларуси опасаются дефицита продуктов питания

На фоне распространяющейся пандемии коронавируса предпринимаемые мировыми странами ограничительные меры, включающие закрытие границ и временные запреты на экспорт товаров, в том числе и продуктов питания, не могли не вызвать определённую озабоченность властей Беларуси.

Вместе с тем, не меньшую озабоченность вызывают и меры, предпринимаемые населением синеокой, традиционным образом реагирующим на складывающуюся ситуацию как в мире, так и в стране, причем связанную не столько с распространением инфекции, сколько с ухудшением экономики. В данном случае речь идёт не столько о скупке валюты, хотя и здесь отмечен серьезный рост панических настроений, сколько о резко выросшем спросе на продукты питания.

Белорусы начали выгребать полки магазинов и это заставляет чиновников задуматься о возможном скором дефиците продуктов питания. Не так давно Лукашенко обвинил население в ажиотажной скупке товаров. Однако он упомянул лишь о медицинских товарах, умолчав при этом о продуктах питания.

О серьезности проблемы говорят действия Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. В частности, МАРТ свои письмом настоятельно рекомендовал с 17 марта 2020 года на неограниченный срок отменить все рекламные мероприятия, направленные на стимулирование продаж товаров длительного хранения, в том числе бакалейной группы, социально-значимых товаров и товаров критического импорта (копия документа есть в распоряжении редакции).

«… рекомендуем с 17 марта 2020 года, до отзыва данных рекомендаций: отменить все рекламные мероприятия, направленные на стимулирование продаж указанных групп товаров …, в том числе рекламные игры, проведение которых на указанную дату не началось. Данное требование не распространяется на зарегистрированные рекламные игры, проведение которых уже начато», - говорится в письме министерства.

Кроме того, МАРТ рекомендовал «не инициировать проведение новых рекламных мероприятий, в том числе рекламных игр, направленных на стимулирование продаж указанных групп товаров».

Рекомендации министерства распространяются на товары, включенные в перечень социально-значимых товаров, утвержденный постановлением Совмина №35 от 17 января 2014 года. В этот перечень включены рыба, масло сливочное и подсолнечное, мука, сахар, соль, овсяные хлопья, макароны, рис, гречка, хлеб, мясо и изделия из мяса, яйца, молоко, кефир, творог, сметана, детское питание, свежие овощи и фрукты, чай.

Кроме того, МАРТ дополнил указанный перечень своим, который включает товары длительного хранения: макаронные изделия, крупы, в том числе овсяная и перловая, рыбные, мясные и молочные консервы, масло растительное, мыло хозяйственное и туалетное, спички, туалетная бумага, чай, кофе, санитарно-гигиенические средства (прокладки, подгузники).

Решение ограничить стимулирование спроса на перечисленные товары МАРТ обосновал вполне убедительно.

«С учетом складывающейся в Евросоюзе, Российской Федерации и других странах обстановкой с распространением инфекции коронавируса COVID-19, а также увеличения с 14 марта 2020 года потребительского спроса на товары длительного хранения, в том числе бакалейной группы, социально-значимые товары и товары критического импорта…», - говорится в преамбуле письма.

Документ адресован республиканским органам госуправления, иным организациям, подчиненным правительству РБ, облисполкомам и Мингорисполкому, Белкоопсоюзу, Ассоциации розничных сетей. По нашей информации, рекомендации МАРТ уже доведены до руководства розничных сетей и магазинов.

В дополнение следует отметить, что с 18 марта 2020 года МАРТ Беларуси больше не рекомендует ограничивать торговые надбавки на импортные социально значимые товары, следует из обновленной версии Рекомендаций по обеспечению соблюдения положений Доктрины национальной продовольственной безопасности Республики Беларусь.