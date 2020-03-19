Коронавирус вызвал всплеск безработицы в Австрии

Число безработных в Австрии в результате мер правительства по ограничению общественной жизни возросло с понедельника почти на 49 тыс. человек.

Об этом сообщило в среду Австрийское агентство печати со ссылкой на директора биржи труда Австрии Йоханнеса Копфа, передает ТАСС.

Резкий рост уровня безработицы в этой стране произошел из-за государственных мер по сдерживанию заражения населения, которые начали действовать 16 марта. В Австрии закрылись все горнолыжные курорты и прилегающие гостиницы, не работают рестораны, бары, кафе, культурные объекты, прекращены строительные работы. Основная доля безработных зарегистрирована в сфере туризма и общественного питания.

«Рост в значительной степени можно объяснить досрочным завершением сезона в туризме и тем обстоятельством, что в настоящее время практически никто не приступает к новой работе», - сказал Копф.

По состоянию на конец февраля, общее число безработных в Австрии составляло 399 359 человек. Во вторник биржа труда Австрии сообщила о выдаче новых 16 тыс. заявлений на пособие по безработице. Как объявил канцлер Себастьян Курц, правительство подготовило пакет финансовой помощи в размере 38 млрд евро для борьбы с безработицей и неплатежеспособностью предприятий.

Проблема коронавируса повлияла на экономику Австрии. О приостановке работы сообщили производитель автомобилей и автомобильных комплектующих Magna Steyr, строительный концерн Strabag. Авиакомпании Austrian Airlines и Lauda прекратили полеты до апреля. Компания «Австрийские федеральные железные дороги» регистрирует снижение количества пассажиров на 70%, оборот перевозчика упал уже на 80%.