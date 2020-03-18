Экономика ЕС может сократиться на 5% при трехмесячных ограничениях из-за вируса

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала главам европейских правительств, что вводимые для борьбы с эпидемией коронавируса ограничения могут легко привести к сокращению экономики ЕС на 5%.

Лагард оценила влияние ограничений в диапазоне от 2% до 10% общего роста, сообщила в среду газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на высокопоставленных дипломатов ЕС, передает Reuters.

Базовые расчеты основаны на предположении, что каждый месяц ограничений будет сокращать рост на 2,1%. Прогноз о сокращении на 5% основан на “реалистичном” предположении о том, что ограничения продлятся три месяца.