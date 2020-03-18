Беларусь ввела запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

Правительство Беларуси временно запретило вывоз из страны отдельных видов товаров вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Согласно постановлению №149 от 17 марта 2020 года, запрет будет действовать до 1 июня 2020 года.

В перечень товаров, в отношении которых вводится временный запрет, внесены:

одноразовые комбинезоны и костюмы химической защиты;

респиратор для работы с защитными очками FFP3, респиратор противоаэрозольный FFP3, защитные очки герметичные, полнолицевая маска для использования с противоаэрозольными фильтрами FFP3, а также фильтры для нее;

хирургические халаты, маски, одноразовые и для многократного применения, бахилы, бинты, вата, марля и прочее;

перчатки хирургические стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

перчатки медицинские диагностические, смотровые, стерильные, нестерильные, из натурального или синтетического латекса, резиновые, одноразовые и для многократного применения, защитные;

комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов, стерильные и нестерильные, комплект одежды врача, защитный, комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи, комплект белья и одежды стерильный для операционных, комбинезоны и халаты медицинские хирургические;

оборудование дыхательное прочее и газовые маски, кроме защитных масок без механических деталей и сменных фильтров.

«Запрет не распространяется на вывоз товаров, в том числе при помещении их под таможенные процедуры, для оказания международной гуманитарной помощи …, физическими лицами для личного пользования», - подчеркивается в сообщении пресс-службы правительства.