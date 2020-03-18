Нацбанк Беларуси решился смягчить требования к банкам ради помощи экономике

Нацбанк Беларуси объявил о некоторых мерах, направленных на повышение возможностей банков по сохранению финансовой поддержки реальному сектору экономики в условиях повышенного влияния внешних негативных факторов. Регулятор не перечисляет внешние негативные факторы и ничего не говорит о внутренних.

«Правлением Национального банка Республики Беларусь принято решение о применении ряда контрциклических мер…», - говорится в сообщении Нацбанк РБ.

По сути, речь идет об изменении ряда пруденциальных требований к банкам, которые будут действовать до 31 декабря 2020 года включительно.

Так, при классификации активов, подверженных кредитному риску, и формировании специальных резервов банкам предоставляется право: не учитывать критерий достаточности поступлений в иностранной валюте у должника; не признавать задолженность реструктуризированной вне зависимости от количества внесенных в соответствующие договоры изменений на основе оценки денежного потока должника и его способности исполнять обязательства перед банком.

Также, банкам предоставляется право осуществлять кредитование в пределах норматива максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников), который устанавливается в размере 35% от нормативного капитала банка.

Далее, Нацбанк не будет индексировать минимальный размер нормативного капитала банка или небанковской кредитно-финансовой организации, фактически заморозив эти величины на уровне, действующем на 1 марта 2020 года.

Помимо перечисленного, Нацбанк РБ отправит банкам настоятельные рекомендации отказаться от выплаты дивидендов в текущем и советы, как распределить прибыль за 2019 год.

«Кроме того, Национальным банком в адрес наблюдательных советов (советов директоров) банков будут направлены рекомендации в части приоритетного направления в 2020 году прибыли за 2019 год и нераспределенной прибыли прошлых лет в резервный и уставный фонды, а также неосуществления в текущем году выплат дивидендов акционерам», - говорится в сообщении регулятора.