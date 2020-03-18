Нацбанк Молдавии утвердил меры по поддержке заемщиков в период пандемии

Национальный банк Молдавии не будет принимать мер по отношению к коммерческим банкам, которые отсрочили своим клиентам выплаты по кредитам в период пандемии коронавируса.

Как информирует в среду пресс-служба финансового регулятора, такое решение принял накануне исполнительный комитет НБМ, передает ТАСС.

«Оно облегчает предоставление лицензированными банками некоторых льгот по оплате существующих кредитов физическим лицам до 31 мая 2020 года. <…> Изменение сроков погашения платежей и/или сумм платежей по данным кредитам до 31 июля 2020 года не повлечет никаких последствий», - говорится в сообщении.

Окончательное решение остается за банками, которые «должны с осторожностью управлять рисками». Вместе с тем НБМ отмечает, что молдавские банки «обладают достаточной ликвидностью и капиталом, они надежны и стабильны».

О решении отсрочить выплаты по кредитам для физических лиц ранее уже заявили крупнейшие банки страны. Некоторые из них также предложили своим клиентам ряд других льгот.

Накануне в Молдавии было введено чрезвычайное положение для борьбы с распространением пандемии коронавируса. Оно будет действовать до 15 мая. Республика закрыла границы, не работают учебные заведения, магазины (кроме аптек и продовольственных), большинство учреждений, людей просят оставаться в своих домах.

Президент Молдавии Игорь Додон заверил, что власти готовы к развитию экстремального сценария, при котором число заболевших может превысить 1,5 тыс. По его словам, для этого оборудуются дополнительные больницы не только в столице, но и других городах.