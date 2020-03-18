Последнее обновление: 18.03.2020 15:24

Транзит граждан Беларуси через Москву ограничен 2-мя аэропортами

На период действия режима закрытой границы в России граждане Беларуси при передвижении воздушным транспортом смогут с определенными условиями использовать два аэропорта в Москве для транзитных пересадок.

Посольство Беларуси в России уточнило установленный российской стороной порядок транзита граждан Беларуси, возвращающихся домой через Москву. Соответствующая информация опубликована на сайте дипмиссии, сообщает БЕЛТА.

«…для граждан Республики Беларусь, возвращающихся из-за рубежа через Москву, возможен проезд транзитом через воздушные пункты пропуска аэропортов Домодедово и Шереметьево», - говорится в сообщении на сайте посольства РБ в России.

При этом, передвижение между аэропортами запрещено, как и нахождение в транзитной зоне свыше 24 часов. Транзит авиапассажиров возможен только в пределах одного аэропорта.

«Обращаем внимание, что для транзита необходимо иметь выкупленные авиабилеты в Беларусь, позволяющие покинуть аэропорты Домодедово и Шереметьево в течение 24 часов», - отмечается в сообщении.

Из Домодедово в Минск летает авиакомпания Белавиа, из Шереметьево - Белавиа и Аэрофлот.

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