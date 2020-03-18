США повышают пошлины на самолеты из ЕС

Соединенные Штаты со среды повышают пошлины на самолеты из Евросоюза с 10 до 15 процентов. Соответствующее решение вступает в силу 18 марта на основе 301-й статьи американского закона о торговле 1974 года.

«США 2 октября 2019 года выиграли крупнейший процесс в истории Всемирной торговой организации (ВТО), что позволяет ввести пошлины на 7,5 млрд долларов в ответ на нечестные действия в торговле со стороны ЕС <…>. США повышают дополнительные пошлины на самолеты из ЕС с 10 до 15 процентов с 18 марта», - говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

Авиаотрасль ЕС испытывает трудности на фоне значительного сокращения перелетов из-за распространения коронавируса. Кроме того, администрация США ввела временный запрет на въезд на свою территорию всех иностранцев, прибывающих из стран Евросоюза и Великобритании, передает ТАСС.

Компаниям США собственное правительство поможет. «Что касается озабоченностей авиакомпаний, то мы намерены на сто процентов их поддержать. Это не их вина, как и ничья другая, - сказал 16 марта на пресс-конференции президент США Дональд Трамп. - Мы намерены серьезно помочь авиакомпаниям, о чем им и заявили».

По данным The Wall Street Journal, ведущие американские авиакомпании требуют от властей США выделения помощи на 50 млрд долларов, для компенсации убытков, связанных с пандемией коронавируса.

Арбитраж ВТО в начале октября 2019 года разрешил американским властям ввести в отношении стран ЕС пошлины почти на 7,5 млрд долларов в связи с тем, что Евросоюз не выполнил ранее принятые организацией решения, касающиеся субсидирования корпорации Airbus. Тогда британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, кроме военной техники, были обложены 10-процентными тарифами. Однако, как отмечал в феврале аппарат торгпреда США, американские власти решили пересмотреть размер пошлины.

США продолжают переговоры с ЕС о заключении торгового соглашения. Вашингтонская администрация даже угрожает ввести пошлины на европейские автомобили, если проект документа не будет ее устраивать.