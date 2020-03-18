Последнее обновление: 18.03.2020 12:35

Число зараженных коронавирусом в Беларуси достигло 51

Министерство здравоохранения Беларуси подтвердило 51 случай заражения коронавирусом нового типа.

«По состоянию на 8.00 утра сегодня только 9 пациентов имеют клинические признаки инфекции COVID-19, т.е. по сути, являются больными. Также на контроле находятся 37 пациентов с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни. Выписано 5 пациентов, еще трем проводится повторное лабораторное обследование, и они готовятся к выписке в ближайшее время», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РБ.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из неблагополучных стран, в отношении почти 2 700 двухнедельное медицинское наблюдение завершено.

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