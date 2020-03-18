Госрегулирование цен на сахар в Беларуси сохранится до конца года

Коллегия ЕЭК согласовала продление срока государственного регулирования цен на сахар в Беларуси по 31 декабря 2020 года, говорится в сообщении ЕЭК.

В Беларуси установлены предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и реализуемый в Беларуси сахар, а также предельные максимальные торговые надбавки к отпускной цене производителя (импортера) в размере 15%.

Госрегулирование цен на сахар в Беларуси было введено в 2019 году в связи с ухудшением эффективности работы организаций сахарной отрасли. Комиссия ЕЭК уже продляла сроки госрегулирования цен на сахар с 1 января по 30 марта 2020 года.

«Введение этой меры позволило устранить негативное влияние диспаритета цен на указанный продукт на внутреннем рынке Беларуси и стабилизировать ситуацию по реализации сахара белорусских производителей», - говорится в сообщении ЕЭК.

Коллегия ЕЭК также верит, что что введение Беларусью временного госрегулирования цен на сахар «не мешает входу на рынок этой страны предприятий других государств-членов, а также не приводит к сокращению числа субъектов рынка в целом».