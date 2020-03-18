Глава Минэкономики ФРГ предупредил об угрозе «неконтролируемой рецессии» в США

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер выразил надежду на то, что США возьмут под контроль ситуацию с распространением коронавируса и его последствия для экономики страны, поскольку развитие событий на мировых биржах, по его мнению, во многом зависит от обстановки в Соединенных Штатах.

Об этом политик заявил в опубликованном в среду интервью медиагруппе «Функе», передает ТАСС.

«Биржи по всему миру смотрят, прежде всего, на США. Это крупнейшая мировая экономика. Никто не может быть заинтересован в том, чтобы она скатилась в рецессию», - подчеркнул Альтмайер. По его мнению, пандемия, «возможно, по-прежнему недооценивается в Соединенных Штатах больше, чем в некоторых странах Европы». «В этой связи мы очень надеемся, что Америка возьмет под контроль этот вызов, что в ее собственных интересах», - сказал германский министр.

Одновременно Альтмайер выступил против попыток США получить в эксклюзивном порядке вакцину от коронавируса, которая разрабатывается в Германии. Ранее газета «Вельт ам зонтаг» со ссылкой на правительственные круги ФРГ сообщила, что президент США Дональд Трамп якобы пытался привлечь немецких ученых из компании CureVac к работе в Соединенных Штатах или обеспечить потенциальный медикамент для своей страны. «Мы не допустим попыток установления контроля [над компаниями, разрабатывающими вакцину], совершенно независимо от того, какая бы страна их ни предпринимала», - сказал Альтмайер.

Министр призвал извлечь правильные уроки из ситуации с коронавирусом. По его словам, никто не намерен свернуть глобализацию, но необходимо задуматься о социальном характере рыночной экономики и пересмотреть отношение к цепочкам поставок. «Если поставки медикаментов или других жизненно важных продуктов зависят от одного источника, то пандемия может привести к тому, что снабжение будет прервано», - предостерег Альтмайер.