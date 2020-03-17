В России разрешили дистанционную продажу лекарств в связи с коронавирусом

Президент Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства. О подписании соответствующего документа глава государства сообщил на заседании с членами правительства во вторник днем.

При этом Путин обратил внимание на то, что в указе также содержится предложение внести изменения в закон об ответственности за изготовление контрафактной продукции, передает РБК.

«Чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», - сказал Путин.