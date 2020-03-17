Совмин РБ утвердил госпрограмму регулирования финрынка

Правительство Беларуси постановлением №143 от 12 марта 2020 года утврердило госпрограмму «Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка» на 2020 год и на период до 2025 года.

«Госпрограмма направлена на повышение эффективности функционирования системы управления государственными финансами, развитие отдельных сегментов финансового рынка», - говорится в официальном сообщении о принятии документа.

Госпрограмма включает 8 подпрограмм: Обеспечение устойчивости бюджетной системы и повышение эффективности управления государственными финансами; Управление государственным долгом, долгом органов местного управления и самоуправления; Налоговое и таможенное регулирование и администрирование в Республике Беларусь; Эффективное функционирование рынка ценных бумаг; Развитие страховой деятельности; Регулирование бухгалтерского учета, отчетности и аудита в корпоративном секторе; Государственное регулирование в сфере деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями; Международная деятельность Республики Беларусь.

Согласно документу, госпрограмма будет опубликована на сайте Минфина РБ в течение 2-х недель.