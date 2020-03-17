Последнее обновление: 17.03.2020 15:27

Казахстан вводит карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате с 19 марта будет введен режим карантина. Это решение приняла Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте республики.

Как сообщает РБК со ссылкой на Tengrinews, в городах будут введены ограничения на перемещения граждан. Движение общественного транспорта днем будет ограничено и полностью прекращено по ночам. Работу крупных ТЦ и непродовольственных магазинов приостановят.

Власти должны будут определить периметр каждой карантинной зоны и установить пункты въезда и выезда. Территория городов может быть разделена на сектора, в пределах которых ограничат перемещение граждан. Для населения каждого сектора определят ежесуточную потребность в продуктах питания, медикаментах и предметах первой необходимости.

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