Последнее обновление: 17.03.2020 15:27

Украина столкнулась с дефицитом наличной валюты

В украинских банках не хватает наличной валюты – НБУ 10:03, 17 марта 2020 ФИНАНСЫ 1457 0 Это вызвано повышением спроса населения. Иллюстрация REUTERS В последние дни наблюдаются признаки недостатка, что вызвано

Повышенный спрос населения Украины на наличную валюту, вызванный падающим курсом украинской гривны, спровоцировал дефицит наличной валюты в кассах банков, сообщил Нацбанк Украины.

Регулятор сообщил, что на корсчетах украинских банков находятся 8 млрд долл. США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

«Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему», - говорится в комментарии Нацбанка Украины.

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