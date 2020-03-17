США проводят первые испытания вакцины против коронавируса на людях

Американские ученые из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле начали тестировать вакцину против коронавируса на людях.

В рамках испытаний вакцину введут 45 волонтерам, по две дозы каждому с интервалом в месяц, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

По данным издания, понадобится целая серия исследований и испытаний для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины. Широкого использования вакцины не стоит ждать раньше, чем через 12-18 месяцев.

Кодовое название вакцины — mRNA-1273, она была разработана Национальным институтом здоровья США и компанией по разработке биотехнологий Moderna Inc.

Кроме того, в следующем месяце могут начаться тесты еще одной вакцины, которую разработала компания Inovio Pharmaceuticals.