Премьер-министр Канады сообщил о закрытии границ страны

Правительство Канады приняло решение о закрытии границ страны из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе обращения к нации.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBC.

«Это исключительные обстоятельства, требующие исключительных мер», — сказал Трюдо.

При этом он отметил, что исключение будет сделано для дипломатов, членов семей граждан Канады, экипажей самолетов и граждан США. По словам канадского премьера, граница с США пока останется открытой, но только для канадцев и американцев.

Трюдо также добавил, что с 18 марта международные рейсы будут принимать только четыре аэропорта — в Ванкувере, Калгари, Монреале и Торонто. Все, кому разрешен въезд в страну, должны будут находиться на карантине в течение 14 дней.