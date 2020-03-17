Биржи в США обвалились после заявления Трампа о возможной рецессии

Ситуация с распространением коронавируса может привести к рецессии в американской экономике, заявил президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Трансляцию вел телеканал Fox News. На вопрос журналиста, не движется ли экономика в сторону рецессии после последних событий на фондовых рынках, Трамп ответил, что это возможно.

«Что ж, это может случится. Но мы рассматриваем ситуацию не с точки зрения рецессии, а с точки зрения борьбы с вирусом. Как только мы его остановим проявится невероятный неудовлетворенный спрос как на фондовом рынке, так и в экономике. Когда все закончится, когда мы справимся с этим, я думаю, вы увидите невероятный рост», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности рецессии, передает РБК.

В результате, в понедельник, 16 марта, на фондовых площадках США произошел третий за последнюю неделю обвал. В самом начале торгов пришлось останавливать торги на Нью-Йоркской фондовой бирже, поскольку индекс пятисот крупнейших компаний США S&P 500 упал на 8%. После возобновления торгов падение продолжилось, но в середине дня акции многих компаний подорожали. Однако к закрытию торгов падение возобладало и S&P 500 к закрытию потерял более 11%, а Dow Jones — почти 13%. Как пишет Bloomberg, это стало одним из крупнейших обвалов, после 19 октября 1987 года.

Ранее 16 марта лидеры стран G7 провели саммит в режиме телеконференции, на котором заявили, что будут совместно противостоять глобальной угрозе распространения коронавирусной инфекции.

15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США на внеплановом заседании приняла решение снизить ключевую процентную ставку до 0–0,25%. ФРС сообщила, что намерена держать ставку на околонулевом уровне «до тех пор, пока она не будет уверена, что экономика перенесла последние события и движется к достижению целей максимальной занятости и ценовой стабильности». Сопоставимое понижение было только в декабре 2008 года, в разгар глобального финансового кризиса, когда ФРС опустила ставку с 1 до 0–0,25% впервые в своей истории.

В начале марта ФРС уже снижала на внеплановом заседании ставку на 0,5 п.п. Трамп, который ранее часто критиковал действия ФРБ, на этот раз ответил, что он «счастлив», так как ФРС также объявила о целом ряде дополнительных мер по защите экономики от влияния эпидемии коронавируса.