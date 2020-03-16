Последнее обновление: 16.03.2020 20:18

Мировые цены на драгметаллы резко упали

Цена на драгоценные металлы упали в понедельник, при этом платина потеряла более четверти своей стоимости, достигнув минимума за 17 с половиной лет, поскольку инвесторы избавлялись от физических активов после того, как снижение ставки Федрезервом не смогло остановить распродажу, вызванную коронавирусом.

К вечеру понедельника спотовая цена на золото упала на 4,9% до $1.452,46 за тройскую унцию.

Платина подешевела на 16,23% до $637,92 за унцию, ранее достигнув самого низкого уровня с октября 2002 года в $558.

Серебро снизилось на 15,21% до $12,44, а палладий - на 16,47% до $1.505,43.

Федеральная резервная система сократила процентные ставки практически до нуля, возобновила скупку облигаций и задействовала другие меры из своего антикризисного арсенала, подключив ведущие мировые центральные банки к поддержке падающей под натиском коронавируса глобальной экономики, передает Reuters.

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