Обменные пункты в крупных городах Казахстана не продают и не покупают доллары

Частные обменные пункты в Нур-Султане и Алма-Ате не продают и не покупают доллары. Такая информация приводится на собирающем данные по обменным пунктам в разных городах страны сайте kurs.kz в понедельник.

Согласно данным сайта, лишь по одному обменнику в столице Казахстана и Алма-Ате предлагают американскую валюту для продажи и покупки. При этом курс покупки составляет 415 тенге, продажи - 435 тенге за доллар США.

Курс доллара утром в понедельник в обменниках существенно вырос. Американскую валюту продавали по 413-435 тенге за доллар. При этом официальный курс Национального банка Казахстана в этот день составил 405,46 тенге за доллар. В то же время 13 марта официальный курс составил 399,24 тенге за доллар. Курс в обменниках 13 марта установился в пределах 407-409 тенге за доллар.

На казахстанской фондовой бирже KASE 16 марта не было заключено ни одной сделки по американской валюте до 11:00 (8:00 мск). «KASE информирует о том, что по состоянию на 11:00 сделок по инструменту USDKZT_TOM заключено не было», - говорится в сообщении на сайте биржи, сообщает ТАСС.