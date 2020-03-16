Последнее обновление: 16.03.2020 11:43

Банк Японии объявил о мерах смягчения на фоне распространения коронавируса

Банк Японии (Центробанк) утвердил пакет смягчающих мер, направленных на поддержку экономики в условиях распространения коронавируса и резких колебаний фондового и валютного рынков.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник решении регулятора, передает ТАСС.

Банк намерен примерно в два раза увеличить объемы операций с биржевыми фондами ETF - до 12 трлн иен (112 млрд долларов) - и повысить годовой целевой показатель покупки корпоративных акций. Также регулятор пообещал разработать новую корпоративную схему кредитования.

Вместе с тем Центробанк сохранил текущую ставку по краткосрочным кредитам, которая находится на уровне минус 0,1 п. п. В своем заявлении регулятор констатирует, что на экономику Японии сейчас давят нисходящие риски. В первую очередь они связаны с пандемией коронавируса.

В воскресенье Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции национального Центробанка, снизила ставку кредита почти до нуля в рамках борьбы с рисками, связанными с пандемией коронавируса. Это вызвало в понедельник хаотичное движение котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже, резкое удорожание, а затем падение курса иены по отношению к доллару.

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