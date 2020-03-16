Последнее обновление: 16.03.2020 11:43

РФ объявила об антикризисных мерах

Премьер России Михаил Мишустин объявил об антикризисных мерах.

В частности правительство РФ расширит программы льготного кредитования бизнеса; предоставит отсрочку налоговых платежей для сфер туризма и авиаперевозок, которое может быть расширено и на другие отрасли.

Кроме того, будет подготовлен план поддержки экономики, в том числе в сфере торговли; сформирован антикризисный фонд в объеме 300 миллиардов рублей для поддержки отраслей и граждан.

Также, власти РФ С 17 марта на месяц откроют на таможне зеленый коридор для товаров первой необходимости и, как уже сообщалось, будет закрыта граница с Беларусью для передвижения людей.

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