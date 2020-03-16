Нацбанк Казахстана сохранил ставку на уровне 12% и пересмотрел прогноз по ценам на нефть

Национальный банк Казахстана пересмотрел свой прогноз по динамике цен на нефть марки Brent с 60 до 35 долларов.

Как сообщила в понедельник пресс-служба финансовой организации, также принято решение сохранить базовую ставку на уровне 12%, передает ТАСС.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку и процентный коридор на уровне 12% годовых +/- 1,5 процентного пункта. В условиях сложившейся неопределенности во внешнем секторе и реализовавшихся рисков, связанных с распространением коронавируса [и вызываемой им болезни] COVID-19, последствиями торговых войн, ростом геополитической напряженности, по оценкам международных институтов и экспертов, ожидается значительное и продолжительное замедление мировой экономики. Темп роста мирового ВВП в 2020 году может оказаться худшим со времен мирового кризиса 2008 года», - говорится в заявлении.

Как напомнили в финансовой организации, с начала прошлой недели наблюдается значительная волатильность на мировых товарных и финансовых рынках. «Динамика цены на нефть находится под влиянием событий, связанных с отсутствием договоренностей между участниками соглашения ОПЕК+ <...>. С 9 марта 2020 года цена на нефть марки Brent закрепилась на уровне 31-36,5 долл. США за баррель. На утро 16 марта 2020 года котировки нефти составили 32,8 долл. США за баррель», - констатировали в Нацбанке.

Там отметили, что повышение 10 марта 2020 года базовой ставки до 12% оказало превентивное воздействие на распространение паники на рынках и внесло своевременные коррективы в стратегии рыночных агентов, что позволило ограничить возникающие инфляционные риски и защитить стоимость активов в тенге. Одновременно с этим расширение коридора до 1,5 п. п. призвано ограничить возможность спекулятивного давления на обменный курс со стороны участников рынка, увеличив стоимость заимствования в тенге для банков в Национальном банке до 13,5%.

«Национальный банк рассматривает значительное ухудшение перспектив развития глобальной экономики, снижение спроса и усиление волатильности на мировых товарных рынках как новую экономическую реальность», - следует из сообщения. На основании данной оценки Национальный банк Республики Казахстан пересмотрел свой прогноз по динамике цен на нефть марки Brent «с 60 до 35 долларов».

«Национальный банк располагает необходимыми инструментами для дальнейшей стабилизации ситуации на внутреннем финансовом рынке. В случае ухудшения ситуации в мировой экономике не исключается принятие дополнительных мер для поддержания стабильности цен, ситуации на валютном рынке и финансовом рынке страны», - подчеркнули в финансовой организации.