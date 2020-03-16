Монетарный регулятор Гонконга понизил процентную ставку вслед за ФРС США

Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), выполняющее функции центробанка в этом специальном административном районе КНР, объявило в понедельник о понижении базовой процентной ставки с 1,5% до 0,86% годовых.

Это последовало за аналогичным шагом в США, где Федеральная резервная система (ФРС) опустила ставку почти до нуля (0-0,25%) для защиты экономики от воздействия пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом, передает ТАСС.

«HKMA объявляет сегодня, что базовая ставка была скорректирована в сторону понижения до 0,86% с немедленным вступлением в силу в соответствии с заранее установленной формулой», - сообщается на сайте ведомства.

Бывший британский анклав, несмотря на переход под китайский суверенитет, проводит собственную валютную политику и реагирует на события в Соединенных Штатах. Гонконгский доллар с 1983 года остается привязанным к американскому.