Президент Сербии ввел в стране режим чрезвычайной ситуации из-за вируса

Президент Сербии Александр Вучич объявил в стране режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы государства.

О новых мерах он заявил на заседании кризисного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает РБК.

«Мы приняли решение объявить чрезвычайное положение на всей территории Сербии, оно вступает в силу с настоящего момента» — сообщил Вучич.

Он добавил, что в стране выявлены 48 случаев заражения коронавирусом и пока не зафиксировано ни одной смерти. По словам Вучича, Европа переживает сейчас одни из худших дней со времен Второй Мировой войны. Он отметил резкий рост смертности от заболевания в Италии и Испании за сутки. Президент также выразил соболезнования всем близким погибших.