Словакия ввела режим ЧП из-за коронавируса

Власти Словакии и Сербии в воскресенье объявили режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, сообщает агентство Reuters.

В Словакии, где число заразившихся за сутки выросло с 44 до 61, о введении режима ЧП сообщил премьер-министр Петер Пеллегрини. По его словам, с 6:00 понедельника в стране будут закрыты все магазины. Работать будут лишь продуктовые, аптеки, банки, бензоколонки и почтовые отделения.

Пеллегрини допустил также временное закрытие завода Volkswagen в окрестностях Братиславы. Окончательное решение на эту тему будет принято в ближайшие два дня.