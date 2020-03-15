Последнее обновление: 15.03.2020 10:01

Эстония ограничивает въезд в страну для иностранцев

Эстония с 17 марта ограничивает въезд иностранных граждан в страну с целью предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей страны.

“Эстонцы, люди, проживающие в Эстонии, и иностранцы, члены семьи которых проживают в Эстонии, смогут въехать в страну, и всем будет разрешено выехать после установленного срока”, — говорится в сообщении.

Правительство сообщило, что планирует ввести двухнедельную изоляцию для всех, кто въезжает, за исключением международных грузоперевозок.

“Мы обеспечиваем перевозки грузов и сырья, для водителей, у которых нет симптомов вируса”, — сказал в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.

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