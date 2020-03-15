Маск сравнил риски гибели в автокатастрофе по сравнению с коронавирусом

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск написал сотрудникам SpaceX письмо, в котором он выразил сомнение в опасности заражения его подчиненных коронавирусной инфекцией COVID-19.

По мнению Маска, сотрудники компании с большей вероятностью могут погибнуть в автокатастрофе, чем пострадать от пандемии, сообщает издание BuzzFeed со ссылкой на данные служебной рассылки.

В своем послании глава SpaceX отметил, что все данные о коронавирусе, которые он видел, «наводят на мысль» о том, что болезнь «не входит даже в первую сотню списка главных угроз здоровью граждан США».

«Риск умереть от коронавируса гораздо ниже, чем шанс погибнуть в автокатастрофе по дороге домой», — отметил Маск. По его словам, на 36 смертей от пандемии в США приходится около 26 тыс. человек, погибших в ДТП. Несмотря на это, Маск попросил сотрудников компании оставаться дома в случае, если они почувствуют недомогание.

Как отмечает BuzzFeed, официальные представители SpaceX никак не отреагировали на содержание письма.

Это не первый случай, когда Маск высказывает подобное мнение о коронавирусе, отмечает РБК. В частности, 7 марта он сообщил в Twitter о том, что люди неразумно реагируют на распространение инфекции, назвав панику «глупостью».