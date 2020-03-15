ЕБРР выделит 1 млрд евро на борьбу с коронавирусом

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 1 млрд евро на осуществление мер, которые помогут компаниям из 38 стран, где банк ведет деятельность, справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа.

Об этом говорится в сообщении ЕБРР.

«ЕБРР представил кризисный «Пакет солидарности», включающий меры на 1 млрд евро, чтобы помочь компаниям во всем регионе справиться с воздействием пандемии коронавируса, - сказано в документе. - Это первоначальный ответ на кризис, и банк готов сделать больше, когда и если это будет необходимо. Предложения были сегодня одобрены акционерами банка» (перевод ТАСС).

ЕБРР намерен оказывать помощь столкнувшимся с временными трудностями компаниям, с которыми банк уже сотрудничает. Среди предусмотренных пакетом мер: расширение торгового финансирования, предоставление краткосрочных займов и кредитных линий на пополнение оборотного капитала, а также реструктуризация имеющихся долгов. Данный набор финансовых инструментов может быть расширен в будущем.

«Пандемия COVID-2019 и ее экономические последствия создают беспрецедентный вызов для ЕБРР и тех стран, где он ведет деятельность», - заявил президент банка Сума Чакрабарти. Эксперты ЕБРР ожидают, что в связи с пандемией темпы экономического роста замедлятся по всему региону его операций, в особенности в странах Центральной Азии, а также в Восточной и Юго-Восточной Европе, России и Закавказье.