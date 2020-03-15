Израиль применит антитеррористические технологии против коронавируса

Израиль намерен бороться с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 при помощи антитеррористических технологий. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Jerusalem Post.

«Мы являемся одной из немногих стран, обладающих такой способностью, и мы будем использовать ее. Мы должны сделать все, как правительство и как граждане, чтобы не заразиться и не заразить других», — сказал израильский премьер.

Также Нетаньяху указал на важность соблюдения личной гигиены, передает РБК.

На фоне ситуации с распространением инфекции власти Израиля приняли решение о закрытии кафе, ресторанов, спортивных клубов и магазинов за исключением продовольственных. При этом аптеки будут работать в обычном режиме.

С 12 марта в Израиле ввели обязательный карантин продолжительностью 14 дней для всех въезжающих из-за распространения в мире коронавируса. Согласно указу иностранные граждане, прибывшие на территорию страны, должны остаться на «домашнем карантине», и любые виды гостиничного размещения для этих целей «не могут быть рассмотрены».

По последним данным, число зараженных коронавирусом в Израиле достигло 195 человек. Первый случай заражения вирусом в Израиле был зарегистрирован в конце февраля. В частности, инфекцию обнаружили у гражданина, вернувшегося в страну из Италии.