Последнее обновление: 15.03.2020 08:25

Испания вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

Власти Испании ввели режим чрезвычайного положения сроком как минимум на 15 дней в целях борьбы против распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Жителям 47-миллионной страны предписывается покидать свои дома лишь в исключительных случаях, объявил в субботу, 14 марта, премьер-министр Испании Педро Санчес, выступая по телевидению, передает DW.

К исключительным случаям, по словам главы правительства, относятся покупка продуктов, посещение аптеки или больницы, а также направление на работу. Всем авиакомпаниям, а также общественному, железнодорожному транспорту и судоходным предприятиям предписано перейти в режим работы с пониженной нагрузкой. Закрытие государственных границ пока не запланировано.

По словам Санчеса, кризис, вызванный распространением коронавирусной инфекции, требует "чрезвычайных решений". Все полицейские силы, в том числе региональные, напрямую подчиняются министерству внутренних дел Испании, армия страны приводится в состояние готовности к действию при необходимости.

Тремя днями ранее, 11 марта, в Мадриде и других регионах Испании были закрыты все детские сады, школы и университеты на двухнедельный срок.

Испания находится на втором месте в Европе после Италии по количеству зараженных коронавирусом (6250 человек) и скончавшихся от вызываемого им легочного заболевания СOVID-19 (193 человека).

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