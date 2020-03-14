Билл Гейтс покинул совет директоров Microsoft

Основатель одной из крупнейших в мире транснациональных корпораций Microsoft Билл Гейтс сообщил в пятницу, 13 марта, что покидает совет директоров компании, чтобы сосредоточиться на благотворительности.

По словам 64-летнего миллиардера, он, однако, останется техническим консультантом назначенного в феврале 2014 года генерального исполнительного директора Microsoft Сатьи Наделлы и других представителей руководства.

Билл Гейтс уточнил, что также выйдет из совета директоров инвестиционного фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway. Американский предприниматель и общественный деятель добавил, что планирует активнее заниматься делами благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс, сопредседателем которого он является, передает DW.

Гейтс занимал пост главного исполнительного директора Microsoft до 2000 года и с тех пор постепенно сокращал свою роль в управлении компанией, основателем которой он стал в 1975 году совместно с Полом Алленом. В 2008 году предприниматель ушел с постоянной работы в корпорации Microsoft, однако до 2014 года занимал должность председателя ее совета директоров.

Из-за крупнейшего с 2008 года обвала на биржах, произошедшего на фоне вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в конце февраля, состояние Билла Гейтса сократилось на 10 млрд долларов (8,9 млрд евро). Представители фонда Билла и Мелинды Гейтс сообщили, что организация предоставит до 100 млн долларов (89 млн евро) в качестве ответа на глобальную пандемию. Средства пойдут, в частности, на разработку возможного лекарства против COVID-19. Активы фонда составляют около 50,7 млрд долларов (44,8 млрд евро). Одной из его главных задач является поддержка нововведений в области здравоохранения.