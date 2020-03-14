Кипр частично закроет въезд для иностранцев из-за коронавируса

Власти Кипра для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 с понедельника, 15 марта, закроют въезд для иностранцев, которые не имеют аккредитации в этой стране.

Об этом в ходе телеобращения объявил президент Никос Анастасиадис, передает РБК со ссылкой на Cyprus Times.

Ограничения будут действовать 15 дней. Они не затронут граждан Евросоюза или третьих стран, которые законно проживают или работают на территории Кипра, являются членами дипломатического корпуса, либо приезжают в страну по неотложным профессиональным обязанностям при условии, что получили разрешение от соответствующего министерства. Также исключение будет сделано для студентов, которые учатся в кипрских вузах.

«Я призываю всех киприотов проходить через пункты перехода [границы] только в случае крайней необходимости», — заявил Анастасиадис.

В республике до 10 апреля будет приостановлена работа государственных и частных школ, добавил президент. При этом он сообщил, что власти не вводят каких-либо ограничений на импорт и экспорт товаров, особенно первой необходимости. В ближайшее время, по его словам, правительство объявит правительство объявит о пакете экономических мер для поддержки работников и работодателей, а также предприятий, которые столкнулись с последствиями коронавируса.

По данным Минздрава Кипра, в стране подтвержден 21 случай заболевания коронавирусом COVID-19. Число зараженных во всем мире превысило 132 тыс., случаи инфицирования зафиксировали в более 120 странах, сообщили ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам гендиректора организации Тедроса Гебрейесуса, центром пандемии в настоящий момент является Евросоюз. Она может пойти на спад к июню, предположили в специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.