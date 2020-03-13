Министр экономики ФРГ допустил национализацию компаний из-за вируса

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер не исключает временной национализации стратегически важных компаний страны.

"Мы не допустим банкротства экономически здоровых предприятий" во время распространения коронавируса SARS-CoV-2, заявил он в интервью журналу Der Spiegel, опубликованном в пятницу, 13 марта. Однако министр пока не ожидает большого числа случаев временной национализации, передает DW.

Власти ФРГ готовят масштабные меры поддержки экономики. Среди планируемых шагов - отсрочка для компаний при уплате налогов, пишет издание Der Tagesspiegel. Ранее в этот же день бундестаг и бундесрат в срочном порядке облегчили введение оплаты труда за неполный рабочий день. Однако Альтмайер стремится придерживаться стратегии, известной как "черный ноль" (schwarze Null), при которой запланированные расходы покрываются не за счет новых кредитов, а исключительно из бюджетных доходов.

В числе прочего министр намерен поддержать фармацевтическую отрасль. Он допустил появление "совместного европейского проекта по выпуску лекарственных препаратов". По его словам, необходимо "свести к минимуму одностороннюю зависимость" в ряде сфер. Сейчас немецкая фармацевтика тесно связана с поставщиками из Азии.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех пор в мире выявлено уже свыше 135 000 случаев заражения, 5000 человек скончались, но более 70 000 больных выздоровели. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР.

В Европе по распространению вируса лидирует Италия. В Германии подтверждены 2750 случаев заражения, 6 человек скончались, 25 поправились. Многие культурные мероприятия отменены, ряд федеральных земель на несколько недель закрывают школы и детские дошкольные учреждения из-за угрозы распространения вируса.