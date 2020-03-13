Последнее обновление: 13.03.2020 14:54

ЦБ Швеции выделил $51 млрд для сохранения ликвидности предприятий

Государственный банк Швеции прокредитует через национальные банки шведские предприятия на сумму 500 млрд крон (51 млрд долларов) с целью недопущения их банкротства в ситуации, возникшей на фоне распространения коронавируса в стране.

Решение было принято на экстренном заседании руководства финансового института, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе финучреждения, передает ТАСС.

«Турбулентность на финансовых рынках создает предприятиям, крепким в своей основе, трудности с финансированием. Поэтому важно, чтобы банки продолжали обеспечивать предприятия кредитами, с тем чтобы само кредитование не оказывалось под угрозой. Принимаемые в этой ситуации меры должны рассматриваться как форма страхования, направленная на то, чтобы шведские предприятия - особенно малые и средние - могли испытывать уверенность в отношении возможности получения кредитов», - отмечает председатель банка Стефан Ингвес.

Банк не исключает принятия дополнительных мер для сохранения ликвидности предприятий.

Количество подтвержденных случаев коронавируса в Швеции достигло 687. В результате заболевания скончался один человек.

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