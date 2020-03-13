Последнее обновление: 13.03.2020 10:26

Японский Nikkei рухнул до минимума июня 2016 года

Торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже завершились в пятницу мощным снижением котировок на фоне общемирового обвала, вызванного угрозой распространения коронавируса.

По итогам торгов ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций 225 ведущих компаний страны, снизился на 6,08%, до отметки в 17 431,05. Это самый низкий показатель с июня 2016 года.

Курс доллара, в свою очередь, после мощного падения, отмечавшегося в последние несколько дней, слегка поправил свои позиции по отношению к японской иене. С открытия валютных торгов он укрепился на 1,74%, до отметки в 105,47-105,48 иены за доллар, передает ТАСС.

Серьезным падением продолжают отмечаться компании японской нефтяной отрасли. Так, акции корпорации Japan Petroleum Exploration подешевели на 4,86%, до отметки в 1704 иены за ценную бумагу.

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